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Через війну в Україні закінчуються запаси: НАТО закликає оборонні компанії збільшити виробництво зброї

10 жовтня, 2022 понедiлок
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НАТО закликає оборонні компанії збільшити виробництво, оскільки власні запаси боєприпасів та озброєнь у деяких країн Європи закінчуються через постачання Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

Оскільки війна Росії в Україні триває восьмий місяць, деякі європейські країни, які передали зброю до Києва, зіткнулися із вичерпанням своїх збройних запасів. Оборонним підрядникам можуть знадобитися роки, щоб подолати дефіцит.

Країни НАТО закликають компанії збільшити виробництво, щоб допомогти їм поповнити запаси — як для поповнення запасів України, так і для зміцнення власних в умовах підвищеної напруги. Це пов'язано з тим, що президент Росії Володимир Путін посилює свої погрози, включаючи попередження про потенційну ядерну атаку, коли його війська стикаються з численними невдачами на місцях в Україні.

Оборонні компанії в США та Європі зараз спостерігають зростання попиту на протиповітряну оборону та протитанкову зброю поряд з іншою технікою, при цьому уряди все більше визнають, що Україна, ймовірно, потребуватиме військової підтримки на довгі роки. 

"Збільшення запасів НАТО забезпечить нам можливість продовжувати підтримувати Україну", сказав після цієї зустрічі Генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Можуть пройти роки, перш ніж пропозиція наздожене попит. Оборонні підприємства стикаються з перешкодами для розширення виробництва до необхідних масштабів. Європейським оборонним фірмам також доведеться модифікувати складальні лінії після того, як багато урядів скоротили витрати на оборону після холодної війни і в міру того, як фокус на обладнанні зміститься назад до того, що спрацювало для України.

  • До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв подвоїти зусилля з допомоги Україні після російських обстрілів, зокрема щодо забезпечення системами протиповітряної оборони

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війна з Росією
НАТО
зброя для України
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