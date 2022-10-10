Єнс Столтенберг пообіцяв подвоїти зусилля з допомоги Україні після російських обстрілів
Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв подвоїти зусилля з допомоги Україні після російських обстрілів, зокрема щодо забезпечення системами протиповітряної оборони
Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Також Столтенберг пообіцяв Україні обладнанням для вирішення проблем з постачанням електроенергії.
"Розмовляв з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і засудив жахливі та невибіркові напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати відважний український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно", – написав генсек НАТО у своєму Twitter.
- Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.
- Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
- Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрик, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО. Також постраждали багато інших областей та міст України.
- В низці із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.
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