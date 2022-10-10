Єнс Столтенберг пообіцяв подвоїти зусилля з допомоги Україні після російських обстрілів

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також Столтенберг пообіцяв Україні обладнанням для вирішення проблем з постачанням електроенергії.

"Розмовляв з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і засудив жахливі та невибіркові напади Росії на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати відважний український народ у відсічі агресії Кремля стільки, скільки буде потрібно", – написав генсек НАТО у своєму Twitter.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.

Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.

Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрик, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО. Також постраждали багато інших областей та міст України.

В низці із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.

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