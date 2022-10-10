В низці областей України через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
У Харкові, Житомирі, Хмельницькій, Львівській та Полтавській областях через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом, у низці населених пунктів проблеми зі зв'язком
Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України у своєму facebook.
Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури операторів та підприємств енергетичного сектору. Наразі всі служби докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку.
"Доступ українців до зв'язку – серед пріоритетів держави", - йдеться у повідомленні.
- Раніше в НЕК "Укренерго" українців уже попередили про можливі перебої з енергоживленням через ворожі обстріли.
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