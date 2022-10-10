Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у Facebook.

Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. Як повідомляють в Укренерго, у містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням.

"Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень", - зазначається в повідомленні.

10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.

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