Українців попередили про можливі перебої з енергоживленням через ворожі обстріли
Перебої з постачанням електроенергії повʼязані з ракетними атаками на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру
Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у Facebook.
Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. Як повідомляють в Укренерго, у містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням.
"Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень", - зазначається в повідомленні.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
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