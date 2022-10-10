English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росіяни випустили по Дніпропетровщині понад десять ракет: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених

Росіяни випустили по Дніпропетровщині понад десять ракет: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених

10 жовтня, 2022 понедiлок
14:02
війна з Росією

Ворог вдарив по об’єктах критичної  інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

За інформацією Резніченка, Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищила українська протиповітряна оборона.

"Ворог вдарив по об’єктах критичної  інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування. Всі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80000 людей. Енергетики уже стали до роботи", – написав Резніченко.

Голова ОВА закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та йти в укриття під час ворожих атак. 

  • У Дніпрі 10 жовтня пролунала серія вибухів, одна з російських ракет влучила в проїжджу частину. Унаслідок удару ракетами по Кривому Рогу в деяких районах міста нема води та електрики
  • Також вранці 10 жовтня у різних районах столиці України прогриміли вибухи. П'ять людей загинули, ще понад 30 травмовані або поранені внаслідок ударів росіян

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Читайте також:
Ердоган Путін
8 жовтня, 2022 субота
Путін передав через Ердогана свої вимоги до Заходу
путін путлер
Автор Антін Борковський
9 жовтня, 2022 неділя
Путін і його оточення реально налякані, - Піонтковський
Обстріл Києва
10 жовтня, 2022 понедiлок
Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.24
    Купівля 40.24
    Продаж 41.13
  • EUR
    Купівля 38.79
    Продаж 39.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
10 жовтня
14:30
OPINION
Сергій Марченко
Не може бути ніякого миру. Не мир, перемога!
14:25
біженці з України
До березня 2024 року: ЄС продовжить дію механізму захисту для українських біженців ще на рік
14:07
електроенергія
Через ранкові обстріли в Києві та області частково вимикатимуть електроенергію
14:06
Ексклюзив
Ворог заривається та підтягує резерви, готуючись до контрнаступу ЗСУ на Луганщині, - голова ОВА Гайдай
14:02
Жозеп Боррель
Додаткова військова підтримка з боку ЄС вже в дорозі, - Боррель
13:54
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
В низці областей України через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
13:04
Стерненко та Притула
"Буде бавовна": Притула та Стерненко оголосили збір на українські дрони-камікадзе
13:01
білоруські та російські військові
Наступальних дій та проривів кордону з боку Білорусі та Росії не зафіксовано, - ОК "Північ"
13:00
Оновлено
Обстріл Києва
Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули
12:47
Петро Порошенко
Порошенко про ракетні обстріли України: цей сказ Росії – від безсилля
12:46
OPINION
Вадим Денисенко
Стріляти по житловій інфраструктурі. Нова стратегія росіян
12:32
Оновлено
Кривий Ріг
Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики
12:24
Володимир Зеленський
Німеччина на прохання України скликає термінове засідання G7, - Зеленський
12:22
Оновлено
ППО збила ракету
На Тернопільщині працювала ППО
12:06
Денис Шмигаль
Внаслідок ударів загарбників пошкоджено 11 об'єктів інфраструктури у 8 регіонах та Києві
12:05
лукашенко з путіним
Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного фронту
11:59
Оновлено
генерал Залужний
Зранку агресором випущено 83 ракети, ППО знешкодила 43, - Генштаб
11:57
Оновлено
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині
Росіяни завдали ракетних ударів по Київщині, пошкоджено будинки у Вишгородському районі, над Бучанською громадою збили 6 ракет
11:51
Світлана Онищук
На Франківщині окупанти вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури
11:46
Оновлено
Вибух
У Дніпрі прогриміли вибухи, одна з ракет влучила в проїжджу частину
11:36
Укренерго
Українців попередили про можливі перебої з енергоживленням через ворожі обстріли
11:34
Володимир Зеленський
Зеленський про масований обстріл Києва, Львова, Дніпра та інших регіонів: вони хочуть знищити енергосистему і завдати якнайбільше шкоди
11:09
Тіна Кароль
"Йди на": Тіна Кароль відповіла Собчак, яка назвала азовців нацистами
11:08
потяги
Укрзалізниця попередила про затримку потягів у західному напрямку
11:00
Оновлено
Ракетний удар
РФ вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівщини: призупинено роботу міських ТЕЦ
10:50
Оновлено
На Сумщині через прильоти виникли перебої зі світлом і водопостачанням
10:39
Оновлено
Хмельницький
Окупанти вдарили по Хмельниччині, є перебої з електропостачанням
10:33
На фото: Житомир
Росіяни вдарили по Житомирщині: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
10:23
OPINION
Ігор Гулик
Меркель завела стару пісеньку про Росію
10:13
На фото: Харків
Росіяни вдарили по Харкову
10:10
Київ
"229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі": Зеленський відреагував на масовані обстріли України
09:53
Київ
В Кременчуцькому районі Полтавщини пролунали вибухи
09:00
Військовий експерт Олександр Коваленко
Білорусь віддає власну зброю Росії, а не готується до вторгнення, - військовий експерт Коваленко
08:54
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни знову завдали ударів по багатоповерхівці Запоріжжя, є загибла й постраждалі
08:41
окупанти
Російські окупанти за тиждень просунулися на 2 км у напрямку Бахмута, - британська розвідка
08:20
Миколаїв обстріл
Вночі росіяни обстріляли Миколаїв десятьма ракетами С-300
08:12
окупанти
Ворог намагається наступати під Бахмутом і Авдіївкою, біля Сватового підірвав мости
08:02
Микола Княжицький
Що сталося з Кримським мостом?
08:00
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
РФ відправила на пусковий рубіж до Астрахані дві групи літаків ТУ-95, – Кім
07:38
боєприпаси
Жителів Одещини попередили про контрольований підрив боєприпасів в одному з районів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV