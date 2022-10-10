Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За інформацією Резніченка, Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет. Чотири ракети знищила українська протиповітряна оборона.

"Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування. Всі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80000 людей. Енергетики уже стали до роботи", – написав Резніченко.

Голова ОВА закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та йти в укриття під час ворожих атак.

У Дніпрі 10 жовтня пролунала серія вибухів, одна з російських ракет влучила в проїжджу частину. Унаслідок удару ракетами по Кривому Рогу в деяких районах міста нема води та електрики

Також вранці 10 жовтня у різних районах столиці України прогриміли вибухи. П'ять людей загинули, ще понад 30 травмовані або поранені внаслідок ударів росіян

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