Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрики
Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він зазначив, що у Тернівському та частково Покровському районах міста зникло світло та вода. Наслідки ракетних обстрілів уже ліквідують.
Раніше Вілкул повідомив, що по Кривому Рогу завдали ракетного удару.
"Ракетний удар по місту! Всі – в укриттях! Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - ідеться в повідомлені.
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