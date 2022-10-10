Про це повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що у Тернівському та частково Покровському районах міста зникло світло та вода. Наслідки ракетних обстрілів уже ліквідують.

Раніше Вілкул повідомив, що по Кривому Рогу завдали ракетного удару.

"Ракетний удар по місту! Всі – в укриттях! Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - ідеться в повідомлені.