Підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, - міністр оборони США перед засіданням формату "Рамштайн"
Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на важливості довгострокової підтримки України у боротьбі з агресією Росії
Про це він заявив на брифінгу зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн".
"Ми бачимо, що динаміка війни змінилась. Українська армія звільнила сотні населених пунктів з під окупації Росії. ЗСУ відвоювали значну територію, яку окупувала Росія. Така сміливість та відважність українських військових наближає Україну до перемоги у цій війні", - розповів Остін.
Міністр оборони США наголосив на важливості підтримки України.
"Також великою заслугою в успіхах ЗСУ є єдність та допомога партнерів України. Зокрема, щодо постачання зброї та навчання українських військових. Саме тому наша контактна група також змінюється. Головною нашою метою тут є надання довгострокової допомоги Україні. Ми будемо захищати та підтримувати українських захисників стільки, скільки потрібно", - додав він.
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