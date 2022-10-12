Про це він заявив на брифінгу зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн".

"Ми бачимо, що динаміка війни змінилась. Українська армія звільнила сотні населених пунктів з під окупації Росії. ЗСУ відвоювали значну територію, яку окупувала Росія. Така сміливість та відважність українських військових наближає Україну до перемоги у цій війні", - розповів Остін.

Міністр оборони США наголосив на важливості підтримки України.

"Також великою заслугою в успіхах ЗСУ є єдність та допомога партнерів України. Зокрема, щодо постачання зброї та навчання українських військових. Саме тому наша контактна група також змінюється. Головною нашою метою тут є надання довгострокової допомоги Україні. Ми будемо захищати та підтримувати українських захисників стільки, скільки потрібно", - додав він.



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