ЗСУ нищать ворога однією з найкращих САУ світу: чим дивує німецька PzH 2000 на полі бою

САУ PzH 2000 як довершений витвір німецьких зброярів

Самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 розроблена німецькими компаніями Krauss-Maffei Wegmann і Rheinmetall — роботи над цим зразком розпочалися у 1986 році, а контракт на постачання САУ PzH 2000 німецькій армії було укладено у 1996 році. Наразі ця артилерійська установка справедливо вважається однією з найкращих у світі, поєднуючи в собі високі показники мобільності, дальності та швидкострільності і точності.

Почнемо із ходових характеристик цієї машини — з двигуном MTU 881 Ka-500 потужністю 1000 к. с. PzH 2000 може розвивати швидкість у 67 км/год по шосе та 45 км/год пересіченою місцевістю. Запас ходу — 420 км. САУ PzH 2000 здатна долати кут підйому у 45 градусів та перешкоди висотою до 1 метра. Крім того, ця САУ має чудову прохідність — 56-тонна машина може долати всі ґрунти завдяки гусеничному ходу.

Одна з найважливіших переваг цієї 155-мм САУ — дальність. Навіть "штатним" снарядом DM121 Boattail ця САУ може вистрілити на відстань від 30 до 36 км, тоді як "контрбатарейний" ERFB з покращеною балістикою дістане ворога на відстані від 40 до 47 км. Артустановці PzH 2000 також належить світовий рекорд з дальності пострілу зі ствола довжиною 52 калібри — у 2019 році цій САУ вдалося здійснити постріл на дальність у 67 км.

Зрештою, PzH 2000 може похвалитися й високою швидкострільністю — ця артилерійська установка здатна "пригощати" ворога 10-12 пострілами за хвилину, крім того, має опцію стрільби "чергою", коли перші три снаряди випускаються за дев’ять секунд. Водночас висока точність PzH 2000 забезпечується сучасною цифровою системою керування вогнем з балістичним радаром. До речі, вона також дозволяє САУ здійснювати вогневий прийом MRSI — Multiple Round Simultaneous Impact, коли САУ поспіль випускає декілька снарядів (у цьому випадку — 5 і менше), які летять за різною траєкторією, але одночасно влучають у ціль.

САУ PzH 2000: "подвійні сюрпризи" для армії РФ

Збройні Сили України використовують САУ PzH 2000 вже понад місяць — перші артустановки наші військові отримали наприкінці червня цього року. На кінець липня ЗСУ мали у своєму активі щонайменше 15 одиниць PzH 2000 — 10 з них Україні передала Німеччина, ще п’ять — Нідерланди. Загалом же союзники погодилися поставити Україні 18 цих САУ — на повноцінний артилерійський дивізіон.

Фото: Gettyimages

Крім того, варто згадати й про те, що наприкінці липня Федеральний уряд Німеччини погодив продаж Україні одразу 100 САУ PzH 2000 у рамках контракту на 1,7 млрд євро.

Водночас у контексті постачання Україні сучасних артилерійських установок PzH 2000 варто згадати й про те, що ЗСУ також отримали від Німеччини й партію новітніх снарядів — йдеться, зокрема, про такий артилерійський боєприпас, як SMArt 155, який дозволяє одним пострілом уразити одразу дві цілі.

Наприклад, на відео вище чітко видно, як разом зі снарядом, що вибухає в повітрі над ЗРГК "Панцирь", майже одночасно прилітає й другий боєприпас, який, ймовірно, уразив ціль за деревом.

Наостанок варто додати таке — Збройні сили України настільки активно використовують PzH 2000 на полі бою, що Німеччина відкриє для України центр обслуговування цих САУ у Польщі. Це пов’язано з тим, що, по-перше, при нормі використання снарядів на одну САУ у 100 одиниць на добу, ЗСУ використовують ці артустановки ледь не в режимі 24/7 і, по-друге, б’ють ворога з цих САУ переважно на максимальну дальність, що також дає серйозне навантаження на систему. А поки німці готуються розгорнути ремонт цих САУ в Польщі, Бундесвер надав ЗСУ всі необхідні запасні частини для вирішення поточних проблем.