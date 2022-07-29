Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладників Biber
Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт схвалила указ про надання Україні 16 танків-мостоукладників Biber
Про це міністерство оборони країни заявило у твітері.
"Для подальшої підтримки українських сухопутних сил міністерка Ламбрехт вирішила надати (Україні - Ред.) пакет із 16 броньованих мостових танків Biber. Їх можна використовувати для подолання водних перешкод або у бою", - йдеться у дописі.
Для довідки: Танковий мостоукладник — спеціальний танк, що використовується для транспортування, а також встановлення та зняття за допомогою вбудованих механізмів мостової конструкції в бойовій обстановці з метою забезпечення просування танків та інших бойових машин.
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