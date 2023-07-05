Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену цьогоріч, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що країна підтримає бажання Румунії стати повноправним членом Шенгенської зони
Про це пише DW.
Зазначається, що Німеччина безперервно обговорює в ЄС можливість приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенського простору зі "скептично налаштованими друзями в Європейському Союзі".
Шольц наголосив, що "великі зусилля", які робить Румунія в цьому напрямі, повинні бути "гідно оцінені".
Водночас прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відзначив, що Німеччина показала себе як "справжній друг Румунії". Він наголосив, що "невиправдана блокада" вступу його країни до Шенгену підриває європейську єдність.
- Федеральна рада Швейцарії 11 січня прийняла рішення більше не видаватиме шенгенські візи власникам паспортів, виданих Росією на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.
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