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Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену цьогоріч, - Шольц

5 липня, 2023 середа
09:33
Світ шенгенська віза шенген

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що країна підтримає бажання Румунії стати повноправним членом Шенгенської зони

Про це пише DW.

Зазначається, що Німеччина безперервно обговорює в ЄС можливість приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенського простору зі "скептично налаштованими друзями в Європейському Союзі".

Шольц наголосив, що "великі зусилля", які робить Румунія в цьому напрямі, повинні бути "гідно оцінені".

Водночас прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відзначив, що Німеччина показала себе як "справжній друг Румунії". Він наголосив, що "невиправдана блокада" вступу його країни до Шенгену підриває європейську єдність.

  • Федеральна рада Швейцарії 11 січня прийняла рішення більше не видаватиме шенгенські візи власникам паспортів, виданих Росією на тимчасово окупованих територіях України та Грузії.
Румунія
Німеччина
Шенгенська зона
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