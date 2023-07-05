Про це пише DW.

Зазначається, що Німеччина безперервно обговорює в ЄС можливість приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенського простору зі "скептично налаштованими друзями в Європейському Союзі".

Шольц наголосив, що "великі зусилля", які робить Румунія в цьому напрямі, повинні бути "гідно оцінені".

Водночас прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відзначив, що Німеччина показала себе як "справжній друг Румунії". Він наголосив, що "невиправдана блокада" вступу його країни до Шенгену підриває європейську єдність.