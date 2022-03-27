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Німеччина розглядає створення "залізного купола" для захисту від путінських ракет

27 березня, 2022 неділя
15:06
Світ Олаф Шольц

Німецький уряд розглядає можливість створення протиракетного щита по території всієї країни на випадок нападу РФ

Про це повідомляє Bild am Sonntag.

За інформацією видання, канцлер Олаф Шольц і його уряд розглядають можливість створення "залізного купола" на всій території країни за прикладом Ізраїлю. Німецькі військові попереджають, що країна знаходиться у зоні потрапляння основних російських ракетних систем, і щиту проти них досі немає.

Протиракетний щит обговорювався під час зустрічі щодо модернізації Бундесверу (Збройні сили Німеччини). Зокрема, мова йшла про ізраїльську систему Arrow 3. Остаточне рішення про "залізний купол" ще не ухвалено.

Принцип роботи системи такий: ракетні радіолокаційні системи типу Super Greene Pine будуть встановлені в трьох місцях у Німеччині, дані з яких передаються в національний командний пункт в Уедемі.

"Нам потрібно краще захистити себе від загрози з боку Росії. Для цього нам потрібен протиракетний щит Німеччини. Ізраїльська система Arrow 3 є хорошим рішенням. Залізний купол також може охопити сусідні країни. Роблячи це, ми відігравали б ключову роль у безпеці Європи", - сказав депутат з комітету з оборонного бюджету Андреас Шварц.
 

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Німеччина
Залізний купол
протиракетний щит
Шольц
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