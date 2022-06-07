Про це він написав у Facebook.

Рот здійснила візит до Одеси 6-7 червня.

"Ми відвідали історичний центр Одеси, Одеську кіностудію, Одеську обласну філармонію,Театр опери та балету та Національну наукову бібліотеку Одеси. Встигли обговорити багато важливих питань: внесення Одеси до основного списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО та всебічну підтримку Німеччини в цьому процесі. Зараз ми працюємо в напрямку прискореної процедури через війну. В межах підтримки української культури та окремих культурних подій та інституцій - домовились про виділення коштів на реставрацію Одеської філармонії", - написав Ткаченко.

Також сторони домовились про фінансову підтримку діджиталізації та збереження культурного спадку України.

"Вдячний пані Рот за запрошення на зустріч міністрів культури G7, щоб порушити нагальні питання щодо України, за її всебічну підтримку та зворушливу людяність", - додав очільник МКІП.

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