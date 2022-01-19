Німеччина вперше зафіксувала понад 100 тисяч заражень COVID-19 за добу

Про це повідомляє Reuters.



Станом на 19 січня у Німеччині зафіксували 112 323 нових випадків коронавірусу за минулу добу, що стало новим антирекордом країни.



За даними Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха (RKI), кількість інфікованих COVID-19 у Німеччині становить 8 186 850. Кількість загиблих зросла на 239 особи і досягла 116 081 за весь час пандемії.



Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що очікує пік хвилі через кілька тижнів.



"Я думаю, що ми досягнемо піку хвилі в середині лютого, а потім кількість випадків може знову впасти, але ми ще не досягли піку", - сказав він телерадіостанції RTL ввечері у вівторок, 18 січня.



Лаутербах наголосив, що обов’язкову вакцинацію слід запровадити якомога швидше, у квітні або травні цього року, щоб уникнути чергової хвилі зараження восени з можливими новими штамами COVID-19.



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