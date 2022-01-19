Німеччина вперше зафіксувала понад 100 тисяч заражень COVID-19 за добу
У середу 19 січня Німеччина вперше від початку пандемії зареєструвала понад 100 тисяч заражень за добу, у зв'язку з чим міністр охорони здоров'я наголосив на необхідності ввести обов'язкову вакцинацію з травня
Про це повідомляє Reuters.
Станом на 19 січня у Німеччині зафіксували 112 323 нових випадків коронавірусу за минулу добу, що стало новим антирекордом країни.
За даними Інституту інфекційних захворювань Роберта Коха (RKI), кількість інфікованих COVID-19 у Німеччині становить 8 186 850. Кількість загиблих зросла на 239 особи і досягла 116 081 за весь час пандемії.
Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що очікує пік хвилі через кілька тижнів.
"Я думаю, що ми досягнемо піку хвилі в середині лютого, а потім кількість випадків може знову впасти, але ми ще не досягли піку", - сказав він телерадіостанції RTL ввечері у вівторок, 18 січня.
Лаутербах наголосив, що обов’язкову вакцинацію слід запровадити якомога швидше, у квітні або травні цього року, щоб уникнути чергової хвилі зараження восени з можливими новими штамами COVID-19.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.26
Купівля 28.26Продаж 28.55
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.45
- Актуальне
- Важливе