Німеччина закриє небо для російських літаків
Уряд Німеччини 27 лютого закриє повітряний простір для російських літаків на три місяці
Про це повідомляє RND.
Федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінг ще напередодні розпорядився підготувати все для цього.
Тож повітряний простір для російських літаків буде закрито 27 лютого о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).
- Нагадаємо, вже близько десяти країн закрили небо для літаків з Росії.
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