Німеччина зареєструвала понад 300 000 біженців з України

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Німеччини, передає CNN.



Станом на четвер, 7 квітня, міністерство зареєструвало в країні 316 453 біженців з України.



Речниця МВС зазначила, що реальна кількість біженців може бути значно вищою через відсутність прикордонного контролю між Польщею та Німеччиною.



За її словами, більшість біженців, які прибувають до Німеччини - це жінки, діти та люди похилого віку.



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