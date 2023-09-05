Німецька компанія SAP відключить РЖД від свого програмного забезпечення

Про це пише керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак зазначає, що цей крок пропонувала санкційна група Макфола-Єрмака.

"Німецький постачальник промислового софту SAP відключить російські компанії від свого програмного забезпечення. Серед цих компаній - РЖД. Група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок, щоб росіяни все більше занурювалися в кам‘яну добу у всьому", - йдеться у повідомленні.

Довідково. SAP - німецька компанія-розробник програмного забезпечення. Робить ПО для фінансового обліку, звітності, контролінгу, збуту, управління та планування виробництва. У березні 2022 року компанія приєдналася до бойкотування РФ та Білорусі й зупинила продажі в Росії.