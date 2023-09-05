Німецька компанія SAP відключить РЖД від свого програмного забезпечення
Німецька компанія SAP повідомила, що відключить від свого програмного забезпечення російські компанії, серед яких РЖД
Про це пише керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Єрмак зазначає, що цей крок пропонувала санкційна група Макфола-Єрмака.
"Німецький постачальник промислового софту SAP відключить російські компанії від свого програмного забезпечення. Серед цих компаній - РЖД. Група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок, щоб росіяни все більше занурювалися в кам‘яну добу у всьому", - йдеться у повідомленні.
Довідково. SAP - німецька компанія-розробник програмного забезпечення. Робить ПО для фінансового обліку, звітності, контролінгу, збуту, управління та планування виробництва. У березні 2022 року компанія приєдналася до бойкотування РФ та Білорусі й зупинила продажі в Росії.
- Міністерка закордонних справ Німеччина Анналена Бербок заявила, що розчарована недостатнім ефектом економічних санкцій країн Заходу проти Росії.
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