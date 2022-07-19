Про це стало відомо з Індексу паспортів Henley & Partners

Росія посіла лише 50-те місце зі 112 — між Палау (це маленька острівна держава в Тихому океані) та Боснією та Герцеговиною.

Україна Росію солідно обігнала — має 35-й рядок у рейтингу. Громадяни Росії можуть без віз подорожувати до 119 країн світу, а з українським паспортом — до 144 країн світу.

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