Нижче від Гондурасу. Індекс свободи переміщення у російського паспорта значно гірший, аніж в українського
Російський паспорт впав нижче за гондурасський у рейтингу свободи пересування світом, тобто гондурасці без візи можуть поїхати до більшої кількості країн, ніж росіяни
Про це стало відомо з Індексу паспортів Henley & Partners
Росія посіла лише 50-те місце зі 112 — між Палау (це маленька острівна держава в Тихому океані) та Боснією та Герцеговиною.
Україна Росію солідно обігнала — має 35-й рядок у рейтингу. Громадяни Росії можуть без віз подорожувати до 119 країн світу, а з українським паспортом — до 144 країн світу.
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