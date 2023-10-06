Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді
Нобелівську премію миру присудили іранській активістці та правозахисниці Наргес Мохаммаді
Про це повідомляє сторінка Нобелівської премії у twitter.
Про таке рішення Нобелівського комітету було оголошено сьогодні, 6 жовтня, в Осло.
"За її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та просування прав людини і свобод для всіх", — йдеться в обґрунтуванні рішення комітету
Нобелівський комітет зазначив, що в Ірані Мохаммаді заарештовували 13 разів, її було засуджено загалом до 31 року. Вона досі перебуває у в'язниці.
Наргес Мохаммаді цього року також була серед лауреатів Всесвітньої премії ЮНЕСКО, яка присуджується за внесок у свободу преси.
У 2023 році Нобелівська премія передбачає грошову винагороду 11 млн шведських крон (близько $1 млн), диплом та золоту медаль.
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