Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді

Про це повідомляє сторінка Нобелівської премії у twitter.

Про таке рішення Нобелівського комітету було оголошено сьогодні, 6 жовтня, в Осло.

"За її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та просування прав людини і свобод для всіх", — йдеться в обґрунтуванні рішення комітету

Нобелівський комітет зазначив, що в Ірані Мохаммаді заарештовували 13 разів, її було засуджено загалом до 31 року. Вона досі перебуває у в'язниці.

Наргес Мохаммаді цього року також була серед лауреатів Всесвітньої премії ЮНЕСКО, яка присуджується за внесок у свободу преси.

У 2023 році Нобелівська премія передбачає грошову винагороду 11 млн шведських крон (близько $1 млн), диплом та золоту медаль.