Нобелівську премію з фізіології та медицини вручили за відкриття рецепторів температури і дотику
Нобелівську премію з фізіології та медицини вручили двом дослідникам, які відкрили рецептори температури і дотику
Про це йдеться у повідомленні Нобелівського комітету на Facebook.
Згідно з повідомленням, лауреатами Нобелівської премії з медицини 2021 року стали дослідники із США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Вони отримали премію за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів.
Зазначається, що у своєму дослідженні Джуліус використав гостру сполуку з перцю чилі, яка викликає печіння, - капсаїцин, щоб ідентифікувати рецептор у нервових закінченнях, шкіри, який реагує на нагрівання. Патапутян використав чутливі до тиску клітини, щоб відкрити новий клас рецепторів, які реагують на механічні подразники шкіри та внутрішніх органів.
У Комітеті відзначили, що ці відкриття започаткували інтенсивну дослідницьку діяльність, яка швидко розширила розуміння того, як наша нервова система відчуває тепло, холод і механічні подразники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.47
Купівля 26.47Продаж 26.69
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе