Нобелівську премію з фізіології та медицини вручили за відкриття рецепторів температури і дотику

Про це йдеться у повідомленні Нобелівського комітету на Facebook.



Згідно з повідомленням, лауреатами Нобелівської премії з медицини 2021 року стали дослідники із США Девід Джуліус і Ардем Патапутян. Вони отримали премію за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів.



Зазначається, що у своєму дослідженні Джуліус використав гостру сполуку з перцю чилі, яка викликає печіння, - капсаїцин, щоб ідентифікувати рецептор у нервових закінченнях, шкіри, який реагує на нагрівання. Патапутян використав чутливі до тиску клітини, щоб відкрити новий клас рецепторів, які реагують на механічні подразники шкіри та внутрішніх органів.



У Комітеті відзначили, що ці відкриття започаткували інтенсивну дослідницьку діяльність, яка швидко розширила розуміння того, як наша нервова система відчуває тепло, холод і механічні подразники.



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