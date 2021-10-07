Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав танзанійський письменник Гурна
Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна
Про це йдеться у повідомленні Нобелівського комітету на Facebook.
Згідно з повідомленням, Нобелівську премію з літератури 2021 року присуджено романісту Абдулразаку Гурні, який народився у Занзібарі, а проживає в Англії, "за безкомпромісну та співчутливу проникливість у наслідки колоніалізму та долю біженця у безодні між культурами та континентами".
Зазначається, що романи письменника "відходять від стереотипних описів і відкривають очі на культурне різноманіття Східної Африки, яке не знайоме багатьом в інших частинах світу".
Письменник народився у 1948 році і виріс на острові Занзібар. У 1960 роках він приїхав у Англію у статусі біженця. Почав писати у віці 21 року. Серед його творів - "Гравійне сердце", "Останній подарунок", "Дизертирство" і "Захоплення тишею".
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