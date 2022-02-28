Норвегія передасть Україні протитанкові гранатоменти
Уряд Норвегії ухвалив рішення відправити Україні 2 тисячі протитанкових гранатометів M72 для захисту від російської агресії
Про це повідомляє Reuters.
Країна з 1950-х років відмовлялася від постачання зброї до нечленів НАТО, які перебувають у стані війни або під загрозою збройного конфлікту.
"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.
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