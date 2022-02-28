Норвегія передасть Україні протитанкові гранатоменти

Про це повідомляє Reuters.



Країна з 1950-х років відмовлялася від постачання зброї до нечленів НАТО, які перебувають у стані війни або під загрозою збройного конфлікту.



"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.



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