Норвегія виділить близько $1,1 млн адміністрації ООН з питань допомоги та реабілітації на їх роботу в Газі
Міністр закордонних справ Норвегії оголосив про виділення близько 1,1 млн доларів допомоги для роботи в Газі. Він також закликав зберігати підтримку палестинської влади
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.
"Ми перебуваємо в епіцентрі глибокої кризи. Вона загрожує стати кризою для всього світу", - зазначив МЗС Норвегії.
Крім того, він наголосив, що Норвегія занепокоєна ситуацією в Газі. За даними організації " Save the Children", кожні чверть години в Газі помирає одна дитина.
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"Це не може продовжуватися".
Міністр оголосив, що Норвегія виділяє додаткові 15 млн крон (близько 1,1 млн. доларів США) Адміністрації Організації Об'єднаних Націй з питань допомоги та реабілітації для роботи в Газі.
Він додав, що є "хороші ознаки зближення" між арабськими країнами в Ізраїлі, але деякі дискусії навколо рішення про дві держави були спрямовані на збереження статус-кво.
"Нам потрібно перезавантажитися. Нам потрібно мислити нестандартно. Зараз не час зменшувати підтримку палестинської влади", - підсумував міністр.
- Представники США та Ізраїлю, які розглядають майбутнє сектора Гази після витіснення ХАМАСу, почали обговорювати можливості, включаючи потенційне створення тимчасового уряду за підтримки Організації Об'єднаних Націй та за участю арабських урядів.
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