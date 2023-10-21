Норвегія виділить близько $1,1 млн адміністрації ООН з питань допомоги та реабілітації на їх роботу в Газі

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

"Ми перебуваємо в епіцентрі глибокої кризи. Вона загрожує стати кризою для всього світу", - зазначив МЗС Норвегії.

Крім того, він наголосив, що Норвегія занепокоєна ситуацією в Газі. За даними організації " Save the Children", кожні чверть години в Газі помирає одна дитина.

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"Це не може продовжуватися".

Міністр оголосив, що Норвегія виділяє додаткові 15 млн крон (близько 1,1 млн. доларів США) Адміністрації Організації Об'єднаних Націй з питань допомоги та реабілітації для роботи в Газі.

Він додав, що є "хороші ознаки зближення" між арабськими країнами в Ізраїлі, але деякі дискусії навколо рішення про дві держави були спрямовані на збереження статус-кво.

"Нам потрібно перезавантажитися. Нам потрібно мислити нестандартно. Зараз не час зменшувати підтримку палестинської влади", - підсумував міністр.