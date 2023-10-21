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Після знищення ХАМАС у секторі Гази за підтримки ООН та арабських країн створять нову адміністрацію, - ЗМІ

21 жовтня, 2023 субота
12:38
Світ сектор Гази

Представники США та Ізраїлю обговорюють майбутнє сектора Гази після витіснення ХАМАСу. Одна з можливих опцій - створення тимчасового уряду з підтримкою ООН та арабських урядів

Про це повідомляє Вloomberg.

Представники США та Ізраїлю, які розглядають майбутнє сектора Гази після витіснення ХАМАСу, почали обговорювати можливості, включаючи потенційне створення тимчасового уряду за підтримки Організації Об'єднаних Націй та за участю арабських урядів.

Обговорення все ще перебувають на ранній стадії і залежать від розвитку подій, які ще мають відбутися, зокрема, від успіху ізраїльського наземного нападу. Ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що вони не мають наміру окупувати Газу, але вони також заявляли, що продовження правління ХАМАСу є неприйнятним після нападу 7 жовтня.

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Складність досягнення обох цих цілей посилила занепокоєння США тим, що Ізраїль недостатньо продумав, що буде після наземної атаки. США також стурбовані тим, що атака на Газу без чіткої мети, окрім витіснення ХАМАСу, може перерости в регіональну війну.

США та їхні союзники намагаються відтермінувати вторгнення, щоб виграти час для втечі більшої кількості людей з північної частини Гази і для таємних переговорів за посередництва Катару про звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

За словами Вільяма Ашера, колишнього старшого аналітика з питань Близького Сходу в Центральному розвідувальному управлінні США, створити тимчасовий уряд буде неймовірно складно, а отримати згоду арабських урядів - ще більш складним завданням.

У п'ятницю міністр оборони Ізраїлю припустив, що країна не має наміру керувати територією після завершення військових операцій. Ізраїль прагне відокремитися від Гази і створити "нову реальність безпеки" в регіоні, заявив Йоав Галант на засіданні парламентського комітету з питань закордонних справ і оборони в Тель-Авіві.

Лідер ізраїльської опозиції Яір Лапід запропонував повернути контроль над Газою Палестинській адміністрації, яка зазнала поразки від ХАМАСу на виборах у 2006 році.

Тед Сінгер, колишній старший офіцер розвідки Центрального розвідувального управління, який спеціалізувався на Близькому Сході, вважає, що Палестинська адміністрація, яка керує Західним берегом річки Йордан, і палестинська діаспора в таких країнах, як Йорданія і Ліван, не можуть бути життєздатною альтернативою.

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Представники адміністрації Байдена досі уникали публічного обговорення можливих механізмів управління Газою.

Палестинський народ в Газі заслуговує на керівництво, яке дозволить йому жити в мирі і безпеці, заявив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Як саме це виглядатиме в майбутньому, я не можу сказати сьогодні, - сказав Салліван, - але це правильне питання, яке слід ставити зараз, коли все це розгортається, тому що ми повинні думати не тільки про найближчу перспективу, а й про довгострокову".

Ізраїль
Палестина
Близький Схід
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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