День української писемності та мови: нова дата, історія свята та радіодиктант

З ким пов’язано це свято та чому змінилась дата святкування?

День української писемності та мови – це важливе національне свято, що сприяє формуванню всенародної пам’яті та культурної ідентичності. Ця дата була обрана не випадково, оскільки на цей день припадає вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця, який відомий тим, що був одним із перших істориків, які фіксували історію Київської Русі і східнослов'янських народів. Він активно працював над "Повістю врем'янних літ" у 11 столітті, що робить цей літопис важливим джерелом для вивчення історії того часу.

День писемності був започаткований указом Президента України та підтриманий Законом України "Про День української писемності та мови" № 1241/97 від 6 листопада 1997 року. Однак, після переходу ПЦУ від юліанського до григоріанського календаря, дати свят змістилися. Тому, цього року День писемності святкують 27 жовтня.

Свято відзначають різноманітними заходами, в тому числі літературними читаннями, виставками, концертами, театральними виставами, та іншими подіями, спрямованими на підвищення почуття патріотизму, національної свідомості та підкресленні давності української мови. Основним символом цього свята є мовна та літературна спадщина, і Україні є чим пишатися.

День української писемності та мови нагадує всім про важливість рідної мови та про перешкоди на шляху її становлення та розвитку. Підкреслює значимість об’єднання за допомогою рідної мови в такий особливо важкий час нашої історії.

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Диктант національної єдності в День української писемності та мови

Написання всеукраїнського диктанту до якого можуть приєднатися всі бажаючі - це щорічна традиція. Цьогоріч, 23-й радіодиктант українці пишуть за текстом авторки поетичних збірок та перекладача Катерини Калитко "Дороги України".

Учасники з будь-якої точки світу записують текст, який читає спеціальний читач, цього року ним став - Олексій Гнатковський, актор театру та кіно. Потім учасники заходу перевіряють правильність написаного.

Диктанти національної єдності проводяться як символ об'єднання, підтримки української мови та національних цінностей. Участь у цьому заході сприяє поширенню та зміцненню української мови, а також підтримує культуру та ідентичність. Тому, спробуйте свої сили цього року та не бійтеся помилятись – плекаймо мову солов'їну!