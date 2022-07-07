Про це повідомив Держспецзв'язку в телеграмі.

Як зазначило відомство, урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попередила про розсилання нових небезпечних електронних листів.

Листи надходять із темою "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування".

"Листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe", – зазначило Держспецзв'язку.

Відкриття цього вкладення призведе до того, що пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon, додали у відомстві.

Кіберактивність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні.

Нагадаємо, у Держспецзв'язку дали пораду, що робити, якщо у вас вкрали телефон.

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