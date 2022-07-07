Нова кібератака на держорганізації: хакери розсилають вірус під виглядом листів про вакансії в САП
Кіберзлочинці розсилають електронні листи з темою щодо вакансій в спеціалізованій прокуратурі, оборонній та військовій сфері, але вкладення у цих мейлах можуть вразити гаджет
Про це повідомив Держспецзв'язку в телеграмі.
Як зазначило відомство, урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попередила про розсилання нових небезпечних електронних листів.
Листи надходять із темою "Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Інформація щодо наявності вакансій та їх укомплектування".
"Листи мають вкладення у вигляді XLS-документу, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe", – зазначило Держспецзв'язку.
Відкриття цього вкладення призведе до того, що пристрій буде уражено шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon, додали у відомстві.
Кіберактивність асоціюють із діяльністю групи UAC-0056, яка вже була причетна до кібератак на Україну у квітні та березні.
- Нагадаємо, у Держспецзв'язку дали пораду, що робити, якщо у вас вкрали телефон.
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