Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, - Пентагон

Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, - Пентагон

22 березня, 2022 вiвторок
01:57
війна з Росією Джавелін

В Вашингтоні стверджують, що відправлення нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів вже розпочалося, однак ще не надійшло до України.

Про це повідомляє CNN, інформує Еспресо.TV

"Ми все ще доопрацьовуємо відправлення, але як воно надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші  поставки почнуть надходити незабаром",- заявив  журналістам старший представник Пентагону.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги - після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з проханням про додаткову допомогу.

Інший чиновник адміністрації повідомив CNN, що планується, що доставка обладнання почалася на цих вихідних, тому перші надходження мають надійти вже в найближчі кілька днів.

"Відвантаження, безумовно, почалися", – зазначив чиновник, а не фактичне прибуття допомоги.

Як зазначається, ці вантажі матимуть вирішальне значення для оборони України від російського натиску, оскільки включатимуть комплекси ППО. Також Україна вперше отримує 100 дронів-камікадзе Switchblade.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

зброя
Пентагон
військова допомога США Україні
Читайте також:
ворожа ракета
21 березня, 2022 понедiлок
Росія зіткнулася з браком високоточних ракет, - CNN
полонені москалі
21 березня, 2022 понедiлок
У Росії заявили, що захопили в полон 500 українців і готові їх обміняти
Чорнобаївка
21 березня, 2022 понедiлок
"Сьомий раз": Арестович натякнув про нові втрати окупантів у Чорнобаївці
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.98
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 березня
01:50
Танк
У Росії зупинився єдиний танковий завод – створення нових та ремонт старих машин неможливий без імпортних деталей, - Defense Express
01:36
Джо Байден
Росія вивчає варіанти потенційних кібератак на США у відповідь на санкції, - Байден
01:22
Генштаб ЗСУ
ЗСУ звільнили Макарів, відбили 13 атак, знищили понад 30 одиниць техніки та більше 300 окупантів, - Генштаб ЗСУ
01:04
хабар, гроші, валюта
Нацбанк збільшив добовий ліміт на зняття валюти в Україні більше, як втричі
00:47
ППО збили
За добу знищено 1 літак, 2 гелікоптери, 6 безпілотників та декілька ракет, - Повітряні сили ЗСУ
00:29
Віталій Кім
Миколаївщина налагоджує економіку, готується до посівної, але обстріли ще тривають, - голова ОВА
00:07
Володимир Зеленський
У росіян порожнеча замість душі, замість серця, замість усього, що робить людей людьми, - Зеленський
2022, понедiлок
21 березня
23:49
Нед Прайс
Путін не готовий зупинити війну в Україні, - Держдеп США
23:48
Михайло Федоров
Техкомпанії YouScan та ESET пішли з ринку Росії та Білорусі, - Федоров
23:31
Брати Суркіси
Брати Суркіси втекли з України на третій день війни, прихопивши понад $17 млн, - ЗМІ
23:27
Роман Абрамович
Металургійна компанія Абрамовича повідомила про імовірність дефолту
23:06
алкоголь
На Черкащині дозволили продаж алкоголю, - ОВА
23:04
економіка
Війна в Україні призведе до падіння рівня ВВП у світі та росту інфляції, - Fitch
22:58
інтернет
Укртелеком відновив інтернет на Херсонщині
22:55
Луганщина на днях отримає ще 600 тонн гумвантажу, - голова Луганської ОВА
22:41
США ведуть дискусії з іншими країнами про надання Україні ППО великої дальності, - речник Пентагону
22:39
Латвія закриває службу таксі від російського "Яндексу" на своїй території
22:20
Зеленський
Зеленський утворив Гостомельську селищну військову адміністрацію
22:19
Fitch Group
Інфляція 18% та долар по 135 рублів, - Fitch спрогнозував рівень падіння економіки Росії цьогоріч
22:16
Сійярто
Угорщина не планує підтримувати ембарго на російський газ
21:50
Росія призначила "мера" Бердянська - прокуратура відкрила справу
21:47
"Щоразу коли вам боляче, у нас розривається серце. Гоніть цих рабів": Зеленський звернувся до жителів окупованих територій
21:44
21 березня гуманітарними коридорами евакуйовано 8057 людей, - Кирило Тимошенко
21:42
польський футбол
Збірна Росії з футболу остаточно відсторонена від турнірів ФІФА та УЕФА, - рішення CAS
21:19
Сергій Квіт
Квіт заявив, що підписав контракт з МОН і очолить Києво-Могилянську академію
21:18
США нададуть Україні свої радянські системи ППО, які десятиліття тому таємно купили, - The Wall Street Journal
21:03
Ізраїль спростить умови в'їзду для українських євреїв, які тікають від війни
20:59
Ексклюзив
Перевороту в Росії не буде: в оточенні Путіна немає людей з почуттям власної гідності, - Айзенберг
20:58
Окупант сепар
Росіяни вбили в Авдіївці п'ятьох українців та близько десяти поранили
20:54
полонені москалі
У Росії заявили, що захопили в полон 500 українців і готові їх обміняти
20:47
Дмитро Гордон
У Росії відкрили справу проти Гордона за нібито заклики до війни
20:41
Окупанти скидають бомби на заводи Маріуполя, щоб знищити економіку України, - полк "Азов"
20:29
Ймовірністю нових окупаційних обстрілів та для знищення російських ДРГ: Кличко пояснив, навіщо на Київщині посилили комендантську годину
20:07
Яхтсмени-герої
Українські діти-яхтсмени намагалися перешкодити 140-метровій яхті Абрамовича пришвартуватися в Туреччині
20:03
Окупанти зіткнулись з дефіцитом запчастин для ремонту техніки та готують "вибори" на окупованих територіях Запорізької області, - Генштаб
20:00
Зеленський
Всі компроміси з Росією буде затверджувати всеукраїнський референдум, - Зеленський
19:51
Ексклюзив
Володимир Огризко
Для Путіна головними є нові військові іграшки, щоб ними лякати весь світ, - Огризко
19:43
Ракетний удар по ТЦ Києва
Ракетний удар по ТЦ Києва: СБУ затримала чоловіка, який виклав у TikTok розташування позицій ЗСУ
19:25
Sotheby's
Christie’s, Sotheby’s і Phillips приєднаються до викриття російських мільярдерів, які потрапили під санкції
19:23
Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, є важкопоранені, - голова Запорізької ОВА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV