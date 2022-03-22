Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, - Пентагон

Про це повідомляє CNN, інформує Еспресо.TV

"Ми все ще доопрацьовуємо відправлення, але як воно надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром",- заявив журналістам старший представник Пентагону.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги - після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з проханням про додаткову допомогу.

Інший чиновник адміністрації повідомив CNN, що планується, що доставка обладнання почалася на цих вихідних, тому перші надходження мають надійти вже в найближчі кілька днів.

"Відвантаження, безумовно, почалися", – зазначив чиновник, а не фактичне прибуття допомоги.

Як зазначається, ці вантажі матимуть вирішальне значення для оборони України від російського натиску, оскільки включатимуть комплекси ППО. Також Україна вперше отримує 100 дронів-камікадзе Switchblade.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb