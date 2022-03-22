Нова партія зброї від США вже у дорозі в Україну, - Пентагон
В Вашингтоні стверджують, що відправлення нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів вже розпочалося, однак ще не надійшло до України.
Про це повідомляє CNN, інформує Еспресо.TV
"Ми все ще доопрацьовуємо відправлення, але як воно надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром",- заявив журналістам старший представник Пентагону.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги - після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з проханням про додаткову допомогу.
Інший чиновник адміністрації повідомив CNN, що планується, що доставка обладнання почалася на цих вихідних, тому перші надходження мають надійти вже в найближчі кілька днів.
"Відвантаження, безумовно, почалися", – зазначив чиновник, а не фактичне прибуття допомоги.
Як зазначається, ці вантажі матимуть вирішальне значення для оборони України від російського натиску, оскільки включатимуть комплекси ППО. Також Україна вперше отримує 100 дронів-камікадзе Switchblade.
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