"Нова пошта" відкрила перше відділення в Чехії
Чехія стала четвертою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post, до цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У компанії зазначили, що відтепер українці в Чехії можуть легко відправляти речі додому, в Україну, та швидко отримувати від рідних посилки, документи та навіть вантажі. Відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання.
Фото: novaposhta.ua
"Ми маємо експертизу у швидкості доставки, багаторічний досвід у кросбордингових послугах та новітні розробки для клієнтів. Ми доставимо в Чехію будь-які товари з усього світу у найкоротші терміни. А також полегшимо вихід чеських компаній на український споживчий ринок, де на них чекають понад 30 млн клієнтів. Вже цього року ми відкриємо додаткові відділення Nova Post в Празі та Брно та інвестуємо у розвиток компанії в Чехії 3 млн чеських крон", — прокоментував відкриття співвласник групи компаній Нова пошта Вячеслав Климов.
Тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий був присутній на відкритті та першим відправив в Україну вітальну листівку.
Відділення відкрито для клієнтів щоденно. Термін доставки — від 5 робочих днів.
Вартість доставки з України в Чехію:
· документи - 250 грн;
· посилки до 2 кг - 400 грн;
· посилки до 10 кг - 600 грн;
· посилки до 30 кг - 1200 грн;
· вантажі від 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг ваги.
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