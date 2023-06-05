"Нова пошта" відкрила перше відділення в Чехії

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У компанії зазначили, що відтепер українці в Чехії можуть легко відправляти речі додому, в Україну, та швидко отримувати від рідних посилки, документи та навіть вантажі. Відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання.

Фото: novaposhta.ua

"Ми маємо експертизу у швидкості доставки, багаторічний досвід у кросбордингових послугах та новітні розробки для клієнтів. Ми доставимо в Чехію будь-які товари з усього світу у найкоротші терміни. А також полегшимо вихід чеських компаній на український споживчий ринок, де на них чекають понад 30 млн клієнтів. Вже цього року ми відкриємо додаткові відділення Nova Post в Празі та Брно та інвестуємо у розвиток компанії в Чехії 3 млн чеських крон", — прокоментував відкриття співвласник групи компаній Нова пошта Вячеслав Климов.

Тимчасовий повірений у справах України в Чехії Віталій Усатий був присутній на відкритті та першим відправив в Україну вітальну листівку.

Відділення відкрито для клієнтів щоденно. Термін доставки — від 5 робочих днів.



Вартість доставки з України в Чехію:



· документи - 250 грн;



· посилки до 2 кг - 400 грн;



· посилки до 10 кг - 600 грн;



· посилки до 30 кг - 1200 грн;



· вантажі від 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг ваги.