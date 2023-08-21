Нова пошта виходить на ринок Словаччини. Відкриття у жовтні

Перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу.

Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки.

Готуйте відправлення та слідкуйте за оновленнями щодо відкриття у Словаччині тут.