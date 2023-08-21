Нова пошта виходить на ринок Словаччини. Відкриття у жовтні
Вже з жовтня українці зможуть легко та швидко відправляти рідним у Словаччину та отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кг
Перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу.
Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки.
Готуйте відправлення та слідкуйте за оновленнями щодо відкриття у Словаччині тут.
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