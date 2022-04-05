English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Нова-стара тактика Росії, коли вона перекладала власні злочини на інших, не спрацює, - Зеленський

Нова-стара тактика Росії, коли вона перекладала власні злочини на інших, не спрацює, - Зеленський

5 квітня, 2022 вiвторок
01:22
війна з Росією Буча

Президент Володимир Зеленський припускає, що окупанти намагатимуться приховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей в Україні

Про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Ви знаєте про нову стару тактику російських пропагандистів, які намагаються постійно відкидати звинувачення проти російських військових. Чому нову стару? Все просто, бо вони таку ж тактику застосовували, коли окупанти збили малайзійський боїнг над Донбасом. Вони звинувачували Україну. Навіть вигадали різні конспірології, нібито пояснення. Дійшли до того, що навіть стверджували, ніби трупи підкинули на борт літака перед тим, як він упав. Зараз вони роблять приблизно те ж. Так само брешуть, намагаються спотворювати факти. Але як і тоді в них нічого не вийде. Вони не зможуть обманути весь світ. Прийде час, коли кожен росіянин дізнається правду про те, хто з їхніх співгромадян вбивав, хто наказував, хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо і зробимо глобально відомим. Зараз 2022 рік. І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни", - наголосив президент.

За словами Зеленського, окупанти вже запускають брехливу кампанію, щоб приховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей в Маріуполі.

"Вони зроблять десятки інтерв'ю-постановок, примонтованих записів, будуть спеціально вбивати так, щоб це виглядало, нібито їх вбив хтось інший", - сказав Зеленський.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Володимир Зеленський
покарання
Буча
воєнні злочини Росії
Читайте також:
4 квітня, 2022 понедiлок
Отримавши відсіч на Півдні та Сході України, Путін може розширити театр військових дій і піти на Молдову,- Притула
Олексій Шабулін, морська піхота РФ. Буча
3 квітня, 2022 неділя
Кремлівська пропаганда назвала ім'я командира рашистів, відповідального за "зачистку" Бучі. Його прадід воював з бандерівцями
Сергій Надал мер Тернополя
3 квітня, 2022 неділя
У Тернополі було чути вибух, - мер
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.27
    Продаж 32.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
5 квітня
02:01
F-16
США погодили продаж Болгарії винищувачів F-16
01:42
Карл Негаммер
Найближчим часом в Україну прибуде канцлер Австрії
01:13
World of Tanks Wargaming
Без World of Tanks та доступу до наукової інформації. У Мінцифри повідомили про нові технологічні обмеження для Росії та Білорусі
00:54
Російським пропагандистам не вдасться приховати правду про злочини РФ, хіба вийде напрацювати на трибунал, - Зеленський
00:42
Жан-Ів Ле Дріан
Франція готується вислати 30 російських дипломатів
00:27
цензура
Еспресо, 5 канал та Прямий відключила Банкова. Саме так починалася цензура у путінській Росії, - журналіст
00:07
Буча
Росія збрехала. New York Times показала супутникові фото, на яких мертві тіла на вулицях Бучі лежать тижнями, задовго до звільнення міста ЗСУ
00:06
Airbnb
Airbnb з 4 квітня заборонив користувачам з Росії та Білорусі бронювати житло
2022, понедiлок
4 квітня
23:59
Білий Дім
США анонсували нові санкції проти РФ
23:51
врожий танк
На Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 15 одиниць бронетехніки та 3 артилерійські системи, - штаб ООС
23:40
США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги, - Резніков
23:21
влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА
Внаслідок обстрілу касетними снарядами у місті 10 загиблих, 46 поранених, - мер Миколаєва
23:17
Кулеба запросив міністрів закордонних справ країн Великої сімки відвідати Бучу
23:13
Буча після звільнення, Київщина
Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 1430 мирних українців, - ООН
22:50
Канада запроваджує нові санкції проти Росії
22:48
Пропагандистська стаття "Що Росія має зробити з Україною" - це доказ для трибуналу над РФ, - Зеленський
22:29
катівня у Бучі
У підвалі дитячого санаторію у Бучі прокурори знайшли катівню, де окупанти мучили та вбивали цивільних, – Офіс генпрокурора
22:20
Прикордонники повернулися у місця дислокації на Чернігівщині
Над прикордонними загонами Чернігівщини знову підняли українські прапори, - Держприкордонслужба
22:18
Зеленський офіційно затвердив склад делегації на переговорах з РФ
22:04
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Моя прихильність до "Північного потоку-2" була явною помилкою", - Франк-Вальтер Штайнмаєр
21:59
Харківська міськрада
РФ не може закріпитися під Харковом, частину військ відкидає ЗСУ, - очільник ОВА
21:35
Ліга арабських держав готова стати посередником між Україною та РФ, - очільник МЗС Єгипту
21:26
Ворожий танк
На Східному напрямку окупанти втратили до 30 солдатів, 2 танки, 2 гармати, - ОТУ "Схід"
21:21
Ексклюзив
Валерій Чалий
Тільки ембарго на нафту та газ з Росії і наступальна зброя для України зупинять цю війну, - Чалий
21:20
Ірина Верещук
Росія досі блокує 7 евакуаційних автобусів з Маріуполя та порушувала режим "тиші" в гумкоридорах, - Верещук
21:14
Рада Безпеки ООН
Британія скликає засідання Радбезу ООН через військові злочини Росії у Бучі
21:00
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан стає молодим Лукашенком, — експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"
20:59
ОПЗЖ
Депутати забороненої ОПЗЖ у Маріуполі "обрали" псевдокерівництво міста і заявили про приналежність до "ДНР", - радник мера
20:48
Анналена Бербок
Німеччина висилає 40 дипломатів через різанину в Бучі, - Der Shpiegel
20:42
На Волині ППО збили повітряну ціль, жертв немає, - ОВА
20:32
Ексклюзив
геноцид рф вбивство
Геноцид українського народу стане вироком для всіх росіян, - Гарань
20:30
В окупованих Олешках на Херсонщині з гуртожитків вигнали людей, щоб розмістити 500 військових РФ, - мер
20:29
Концерн РРТ
Журналісти "Прямого" і "П’ятого" телеканалів звернулися до президента через незаконні дії Концерну РРТ
20:19
Ексклюзив
Європейський суд
Як фіксувати й куди повідомляти про злочини рашистів в Україні: адвокат про процедуру документування воєнних злочинів РФ
20:06
РФ здійснила артобстріл Чугуєва на Харківщині, загинуло двоє людей
19:49
Посівну неможливо провести на площі 3,5 млн га сільгоспземель – глава Мінагро
19:43
Кличко закликав киян ще кілька днів не повертатися до міста
19:28
комп пошта безпека
Держспецзв'язку попереджає про нову кібератаку в Україні: розсилають мейли під виглядом даних про воєнні злочини
19:25
розмінування міна
Україна - одна з найбільш замінованих країн у світі, - ООН
19:09
поранений окупант
Військові лікарні Росії і Білорусі не можуть впоратися з напливом поранених окупантів, які прибувають з України - Генштаб ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV