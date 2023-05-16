Нова власниця Vodafone скорочує 11 тис. працівників
Очільниця Vodafone Group Plc Маргеріта Делла Валле заявила про план розвитку, в рамках якого скоротять близько 11 000 робочих місць
Про це інформує Reuters
"Наші показники були недостатньо хорошими. Щоб стабільно працювати, Vodafone має змінитися. Мої пріоритети - клієнти, простота та зростання. Ми спростимо нашу організацію, усунувши складність, щоб відновити свою конкурентоспроможність", - повідомила Маргеріта Делла Валле.
Нова очільниця наголосила, що це найбільше скорочення персоналу за всю історію компанії.
Нині в Vodafone працює близько 100 тисяч співробітників.
Завдяки скороченню керівниця компанії планує перерозподілити ресурси, які необхідні для якісного обслуговування абонентів і розширення бізнесу. Для цього виділять 250 мільйонів євро.
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