Нова власниця Vodafone скорочує 11 тис. працівників

Про це інформує Reuters

"Наші показники були недостатньо хорошими. Щоб стабільно працювати, Vodafone має змінитися. Мої пріоритети - клієнти, простота та зростання. Ми спростимо нашу організацію, усунувши складність, щоб відновити свою конкурентоспроможність", - повідомила Маргеріта Делла Валле.

Нова очільниця наголосила, що це найбільше скорочення персоналу за всю історію компанії.

Нині в Vodafone працює близько 100 тисяч співробітників.

Завдяки скороченню керівниця компанії планує перерозподілити ресурси, які необхідні для якісного обслуговування абонентів і розширення бізнесу. Для цього виділять 250 мільйонів євро.