Нова зброя в Тероборони: українські дрони навчились скидати коктейлі Молотова (ФОТО)
Агентство Reuters розповсюдили знімки з дронами, що несуть "коктейлі Молотова".
Скоріше за все, новинку взяли на озброєння підрозділи Територіальної оборони.
Щоправда, не до кінця зрозуміло як саме буде запалюватись суміш у пляшці.
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