Нова зброя в Тероборони: українські дрони навчились скидати коктейлі Молотова (ФОТО)

Скоріше за все, новинку взяли на озброєння підрозділи Територіальної оборони.

Щоправда, не до кінця зрозуміло як саме буде запалюватись суміш у пляшці.



Читайте також: Як зробити коктейль "Молотова". Інструкція для "чайників".

На Оболоні у Києві виявили ворожу ДРГ, просять коктейлі "Молотова"

Одесити приготували для ворожого десанту тисячі коктейлів Молотова

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb