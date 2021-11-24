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Нова Зеландія вперше за майже два роки відкриє кордони для туристів

24 листопада, 2021 середа
11:02
Світ

Нова Зеландія обіцяє відкрити кордони для вакцинованих туристів з квітня 2022 року

Про це повідомляє Reuters.

В уряді країни у середу, 24 листопада, повідомили, що Нова Зеландія дозволить повністю вакцинованим туристам в’їжджати в країну з 30 квітня 2022 року Це пом'якшення обмежень на в'їзд, які діяли в державі майже два року.

Після прибуття вакциновані іноземні туристи повинні будуть самоізолюватися протягом семи днів.

Вакциновані громадяни та резиденти країни, які перебувають у сусідній Австралії, зможуть повернутися до Нової Зеландії з 16 січня, тоді як вакциновані новозеландці та резиденти, які перебувають в інших країнах, отримають право на в'їзд з 13 лютого.

На додачу до географічної ізоляції, тихоокеанська країна ввела одні з найсуворіших ковідних обмежень, завдяки чому вповільнила поширення COVID-19 і почала відновлювати економіку швидше, ніж багато інших країн світу.

Але спалах більш заразного "Дельта"-варіанту на початку 2021 року змусив уряд змінити стратегію. Найбільше місто країни Окленд лише поступово відкривається, оскільки рівень вакцинації зростає.

"Поетапний підхід до відновлення зв’язку зі світом - це найбезпечніший підхід, який гарантує ретельний контроль над ризиками", - заявив міністр реагування на COVID-19 Кріс Хіпкінс.

З початку пандемії в Новій Зеландії було зафіксовано трохи більше 10 тис. випадків коронавірусу та 40 смертей - набагато менше у порівнянні з більшістю країн.

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Нова Зеландія
Коронавірус
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