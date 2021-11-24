Нова Зеландія вперше за майже два роки відкриє кордони для туристів
Нова Зеландія обіцяє відкрити кордони для вакцинованих туристів з квітня 2022 року
Про це повідомляє Reuters.
В уряді країни у середу, 24 листопада, повідомили, що Нова Зеландія дозволить повністю вакцинованим туристам в’їжджати в країну з 30 квітня 2022 року Це пом'якшення обмежень на в'їзд, які діяли в державі майже два року.
Після прибуття вакциновані іноземні туристи повинні будуть самоізолюватися протягом семи днів.
Вакциновані громадяни та резиденти країни, які перебувають у сусідній Австралії, зможуть повернутися до Нової Зеландії з 16 січня, тоді як вакциновані новозеландці та резиденти, які перебувають в інших країнах, отримають право на в'їзд з 13 лютого.
На додачу до географічної ізоляції, тихоокеанська країна ввела одні з найсуворіших ковідних обмежень, завдяки чому вповільнила поширення COVID-19 і почала відновлювати економіку швидше, ніж багато інших країн світу.
Але спалах більш заразного "Дельта"-варіанту на початку 2021 року змусив уряд змінити стратегію. Найбільше місто країни Окленд лише поступово відкривається, оскільки рівень вакцинації зростає.
"Поетапний підхід до відновлення зв’язку зі світом - це найбезпечніший підхід, який гарантує ретельний контроль над ризиками", - заявив міністр реагування на COVID-19 Кріс Хіпкінс.
З початку пандемії в Новій Зеландії було зафіксовано трохи більше 10 тис. випадків коронавірусу та 40 смертей - набагато менше у порівнянні з більшістю країн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.79
Купівля 26.79Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 30.02Продаж 30.45
- Актуальне
- Важливе