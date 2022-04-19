Нова Зеландія запровадила санкції проти найбільших російських банків

Про це заявила голова МЗС Нової Зеландії країни Наная Махута.

Нові санкції запровадженні у рамках "реакції уряду на вторгнення Росії в Україну".

"Ці основні установи становлять приблизно 80% загальних банківських активів Росії. Ці санкції спрямовані на те, щоб спричинити економічні та політичні втрати, зокрема, проти організацій, які фінансують продовження вторгнення в Україну. З цим останнім раундом санкцій Нова Зеландія приєднується до країн по всьому світу, які наклали суворі покарання на президента Путіна та систему фінансування його незаконного вторгнення", - сказала Наная Махута.



Санкції спрямовані на три основні державні фінансові установи, включаючи банки та ключовий інвестиційний фонд, вісім найбільших банків та сім інших важливих банків через зв'язки з олігархами, оборонним сектором Росії та анексією Криму.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про жорстокість з боку російських військ. Нова Зеландія продовжує засуджувати війну Путіна та підтримує розслідування Міжнародного кримінального суду щодо звірств, скоєних проти громадян України", - додала Махута.

Під останній раунд санкцій потрапили 18 організацій, а саме: Альфа-Банк, Банк Росія, Банк "Открытие", Чорноморський банк розвитку і реконструкції, Центральний банк Російської Федерації, Московський кредитний банк, Газпромбанк, Генбанк, Промисловий банк, Новікомбанк, Россільгоспбанк, Російський національний комерційний банк, Російський фонд прямих інвестицій, Сбербанк, Совкомбанк, СМП Банк, Внешэкономбанк, ВТБ.

Додамо, що уряд Нової Зеландії прийняв рішення запровадити торгові санкції проти РФ, мова йде про 35% мита на весь російський імпорт

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb