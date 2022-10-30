Нові ракети для байрактарів зможуть збивати іранські дрони-камікадзе

Про це повідомляє Daily Sabah.

Він також зазначив, що випробування нових апаратів уже розпочалися.

"Незабаром наші Bayraktar TB2 та Akıncı матимуть ракети "повітря-повітря" - не тільки для ураження безпілотників, але й інших ворожих літаків... ми вже проводимо наші випробування", - сказав Халук Байрактар ​​під час оборонного ярмарку в Стамбулі.

Він також повідомив, що було підписано контракт між турецьким ракетобудівним гігантом Roketsan і Baykar щодо інтеграції ракети ППО Sungur для боротьби з безпілотниками. Зазначається, що це перевірені боєприпаси, які "чудово працюють проти рухомих цілей".

"Використання Sungur для безпілотників як ракети класу "повітря-повітря" змінить ситуацію", - повідомив генеральний менеджер Roketsan Мурат Ікінчі.

У повідомленні йдеться, що такі ракети можуть знищувати ударні гелікоптери та ворожі безпілотники, включно з дронами-камікадзе.Наразі для перехоплення дронів Україна використовує винищувачі, але використання БпЛА буде більш економічно ефективним рішенням.

Гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що завод компанії Baykar в Україні планують побудувати за два роки.

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