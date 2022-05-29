Нових найманців на війну з Україною в РФ тепер заманюють гумовою лялькою Гіркіна

Про це написав у телеграм український журналіст Денис Казанський.

"Гумовий Гіркін весело закликає гарматне м'ясо у мобільний пункт набору найманців на війну проти України. Такі пункти зараз встановлюють по всій Росії, щоб негайно поповнювати втрати в живій силі", – написав він.

Нагадаємо, окупанти проголошують видачу паспортів, щоб потім використати мешканців області, зокрема, в мобілізаційних заходах.

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