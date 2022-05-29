Нових найманців на війну з Україною в РФ тепер заманюють гумовою лялькою Гіркіна
Росія розміщує пункти набору нових найманців на війну по всій країні, біля входу встановлюють надувну ляльку Гіркіна
Про це написав у телеграм український журналіст Денис Казанський.
"Гумовий Гіркін весело закликає гарматне м'ясо у мобільний пункт набору найманців на війну проти України. Такі пункти зараз встановлюють по всій Росії, щоб негайно поповнювати втрати в живій силі", – написав він.
Нагадаємо, окупанти проголошують видачу паспортів, щоб потім використати мешканців області, зокрема, в мобілізаційних заходах.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе