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Новий "Аватар" чи давніша "Пекельна хоругва": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
16 грудня, 2022 п'ятниця
18:58
Культура Кадр з фільму "Аватар"

Мандрівка до світу Пандори, у пекло та в Італію: як з допомогою кіно створити собі святковий настрій у переддень св. Миколая

Попри те, що найкращими святами є ті, що відбуваються всередині нас, все ж загальноприйнятих ніхто не скасовував. Тим паче таких душевних, як день вшанування пам'яті Миколая Чудотворця, єпископа Мирлікійського. Навіть чимало дорослих матеріалістів (а не тільки дітей) чекають ранку 19-го грудня (якщо ще дотримуються юліанського календаря), щоб знайти під подушкою якийсь сюрприз. А відтак не будемо порушувати атмосфери казки й щастя, які століттями супроводжують свято, що підсумовує ці вихідні.  

Отже, вашій увазі Еспресо пропонує п'ятірку фільмів, які — попри все — налаштовують на "казковий" лад.

"Аватар: Шлях води"

Одна з найочікуваніших стрічок 2022 року - американський науково-фантастичний 3D-фільм режисера та сценариста Джеймса Кемерона, що вийшов у прокат 15 грудня та вже здобув чимало захоплених відгуків. Стрічка є продовженням фільму "Аватар", що побачив світ 13 років тому

Історія солдата Джейка Саллі (Сем Вортінгтон), який прийняв образ аватара, став ватажком народу на'ві і взяв на себе місію захисту нових друзів від корисливих землян, а також історія його відважної коханої Нейтірі (Зої Салдана) підкорили глядачів відразу, як вони з ними познайомилися. Цього разу Джейк Саллі та на'ві також захищатимуть свою Пандору від небезпечних землян, що знову прибувають сюди, щоб цю планету захопити.

Цікаво, що дата прем’єри фільму з різних причин переносилася 8 разів, хоча про вихід другої частини почали говорити ще за три роки до прем'єри першої. У 2010 році режисер Кемерон повідомив, що сюжет другого фільму перенесе глядача в океан Пандори. А щоб зйомки були реалістичнішими, Кемерон на борту батискафу Deepsea Challenger навіть занурювався на дно Маріанської западини, ставши третьою людиною, яка це зробила, та відвідав джунглі Амазонії, щоб пізнати побут місцевих племен

Той, хто фільм вже встиг подивитися, каже, що попри уже знайомий шанувальникам попереднього "Аватара" світ Пандори, Кемерон знову дуже здивував своєю фантазією у зображенні різноманіття життя на цій далекій планеті. Через неймовірну комп'ютерну графіку режисер вкотре доносить до сучасників ідею краси цього світу та необхідності його збереження. 

"Коза ностра. Мама їде"

Нова українсько-італійська стрічка (режисер Giovanni Dota) з Ірмою Вітовською в головній ролі, що вийшла в український прокат 1 грудня цього року.

Ось як рекламують цей фільм: "Що станеться, коли звичайна українка Влада Коза потрапить в будинок до надзвичайної італійської родини й з’ясує, що ця родина — мафія? Спершу вичистить весь дім і нагодує всіх борщем! Далі проведе виховну бесіду з головою Коза Ностри. Навчить, як правильно любити, цінувати, захищати рідних. Як давати гідний опір чужинцям. І як виховувати дітей так, щоб вони вміли боронитись та залишалися людьми".

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"

Український художній фільм-казка 2019 року режисера Михайла Кострова. Дуже пасує до вечора, коли носа витикати з дому не хочеться. Український казкар Сашко Лірник вміє тримати увагу. А саме на його казці "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід" базується сценарій фільму. Оскільки творці стрічки зосередили увагу на українських фольклорних традиціях та звитягах українського козацтва, а ще наповнили стрічку гумором, то це саме те, що лікар приписав для підняття настрою всієї родини, навіть якщо у вашому домі в цей момент темно і зимно.

"Скарб нації: на краю історії"

Коли ж вільного часу у передсвяткові вихідні значно більше, можна увімкнути новий американський серіал (в оригіналі "National Treasure: Edge of History"), де змішалися різні жанри і який є продовженням двох повнометражних фільмів "Скарб нації" з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Інакше кажучи, замість довгоочікуваного третього фільму шанувальники пригод безстрашного археолога та історика, який займається дослідженням таємниць старовини та розшуком втрачених артефактів, отримали днями у своє розпорядження серіал, перший сезон якого складається з десяти епізодів. Тільки в центрі пригод уже нова героїня Джесс Моралес, яка шукає інформацію про свою сім'ю та вирушає в подорож усього свого життя, щоб розкрити правду про минуле та врятувати втрачений скарб. 

"Пригоди S Миколая"

Завжди підтримуймо своє українське. Зокрема, чому б не увімкнути у переддень свята Миколая симпатичну пригодницьку комедію  для усієї родини від майстра новорічних мюзиклів Семена Горова. Адже дивимося мільйон разів у новорічно-різдвяний період "Один вдома" у різних варіантах, то чому б не приділити увагу українському?

Згадаймо анонс фільму: події розгортаються в українських Карпатах, куди приїжджає на відпочинок звичайна українська родина: мама, тато і двоє дітей - восьмирічний Артем та його старша сестра. Одного дня, коли діти залишаються на господарстві одні, до їхнього будинку приходить Святий Миколай, який виявляється звичайнісіньким злодієм. Артемкові доведеться ледь не самотужки рятувати сімейний скарб від негідника.

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