Новий симптом Омікрону, який фіксують лише у вакцинованих
Вчені зареєстрували новий симптом коронавірусу у заражених штамом "Омікрон", який проявляється лише у вакцинованих
Про це повідомляє Express.
Йдеться про чхання - це симптом, який не фіксували до старту вакцинальної кампанії. З цього випливає висновок вчених, що цей симптом є характерним для щеплених людей.
Такого результату дійшли фахівці британського центру ZOE. Так, доктор Клер Стівс помітив, що чхання - симптом, який не спостерігали раніше. За даними дослідження, часте чхання може свідчити про позитивний результат на COVID-19.
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