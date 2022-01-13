Новий симптом Омікрону, який фіксують лише у вакцинованих

Про це повідомляє Express.

Йдеться про чхання - це симптом, який не фіксували до старту вакцинальної кампанії. З цього випливає висновок вчених, що цей симптом є характерним для щеплених людей.

Такого результату дійшли фахівці британського центру ZOE. Так, доктор Клер Стівс помітив, що чхання - симптом, який не спостерігали раніше. За даними дослідження, часте чхання може свідчити про позитивний результат на COVID-19.