Новий тренер погнав з "Шахтаря" футболіста національної збірної

Про це повідомляє "Копенгаген" у twitter.

Центральний оборонець уклав із данським клубом контракт на 4 роки.

28-річний Давид Хочолава перейшов до "Шахтаря" з "Чорноморця" у 2017 році в статусі вільного агента. Загалом він зіграв за "гірників" 83 матчі та забив 3 голи. Хочолава тричі ставав чемпіоном України (2018, 2019, 2020), двічі - володарем кубка (2018, 2019) та Суперкубка країни (2017).

На рахунку оборонця 28 матчів за збірну Грузії.

Після завершення минулого сезону "Шахтар" очолив італієць Роберто Де Дзербі, який замінив на посаді головного тренера португальця Луїша Каштру.



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