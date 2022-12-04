Ну що, прості люди? Все ж таки Армія, Мова і Віра?
Сила успіху операцій інформаційно-психологічного впливу в тому, що жертви не визнають, що вони стали жертвами
Історія - доволі жорстока пані. Постукала в телевізор зимового вечора, посміхнулася і бровами так багатозначуще:
"...Ну що, прості люди? Все ж таки Армія, Мова і Віра? А вам казали? Казали. А ви що? Хіхікали, какая разніца "томос-термос"? Бачте, є разніца. Так хто був лох? А нє-нє, про це після війни. А, і до слова — там Наташа вже перестала на хліб намазувать? Нє? А... ну-ну. "А то Путін нападе", боян? Ну ладно...
Сяде на припічку Історія і далі буде записувати, хто що робить і говоре. Бо ж ті люде посполиті такі кумедні...
Сила успіху операцій інформаційно-психологічного впливу в тому, що жертви не визнають, що вони стали жертвами
Сила успіху операцій інформаційно-психологічного впливу в тому, що жертви не визнають, що вони стали жертвами. Ті, хто в соцмережах по методичці з 2019-го намагалися обливати брудом "армовір" зараз переймаються армією, тішаться мовою й от тепер будуть хвалити Банкову, що дозріла (на словах поки що) до захисту української церкви від релігійно-диверсійного підрозділу ФСБ.
В когось вистачить сміливості та совісті вийти й сказати (чи написати): "Вибачте, я помилявся у 2019 році - А.М.В. це дуже важливо... вибачте"? Риторично...
В куточку сидітиме зажурений Капітан Очевидність.
Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст
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