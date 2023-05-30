ОАЕ готує місію до поясу астероїдів у Сонячній системі

Про це повідомляє The New York Times.

"Місія поясу астероїдів була достатньо складним викликом. Цікаве дослідження, актуальне для наукової спільноти, гарні можливості для співпраці",- розповіла у цьому зв’язку голова Космічного агентства Об’єднаних Арабських Еміратів Сара аль-Амірі.

Космічний корабель планують запустити в 2028 році. Він матиме назву MBR Explorer – на честь шейха Мохаммеда бін Рашида аль-Мактума, правителя Дубая та прем’єр-міністра ОАЕ.

За планом, у лютому 2030 року апарат досягне астероїда Вестервальд, який має діаметр понад два кілометри та рухається зі швидкістю понад 30 тисяч кілометрів на годину. Після цього корабель досягне ще шістьох об’єктів у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, у тому числі порівняно великий астероїд Юстиція, який у діаметрі сягає майже 50 кілометрів.

За словами вчених, це дасть змогу краще розгледіти поверхню астероїдів, зрозуміти їхню внутрішню щільність і структуру, а також підтвердити теорії щодо їх походження.