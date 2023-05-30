ОАЕ готує місію до поясу астероїдів у Сонячній системі
Після успішного запуску місії для вивчення Марсу два роки тому космічне агентство ОАЕ планує відправити корабель до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, який вважається одним із найбільш інтригуючих космічних об’єктів Сонячної системи
Про це повідомляє The New York Times.
"Місія поясу астероїдів була достатньо складним викликом. Цікаве дослідження, актуальне для наукової спільноти, гарні можливості для співпраці",- розповіла у цьому зв’язку голова Космічного агентства Об’єднаних Арабських Еміратів Сара аль-Амірі.
Космічний корабель планують запустити в 2028 році. Він матиме назву MBR Explorer – на честь шейха Мохаммеда бін Рашида аль-Мактума, правителя Дубая та прем’єр-міністра ОАЕ.
За планом, у лютому 2030 року апарат досягне астероїда Вестервальд, який має діаметр понад два кілометри та рухається зі швидкістю понад 30 тисяч кілометрів на годину. Після цього корабель досягне ще шістьох об’єктів у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, у тому числі порівняно великий астероїд Юстиція, який у діаметрі сягає майже 50 кілометрів.
За словами вчених, це дасть змогу краще розгледіти поверхню астероїдів, зрозуміти їхню внутрішню щільність і структуру, а також підтвердити теорії щодо їх походження.
- Раніше в липні 2020 року ОАЕ запустили космічний зонд "Аль-Амаль" (Надія – ред.) для дослідження Марса. Основне завдання зонда – вивчати добові зміни клімату через сезонні цикли, погодні явища у нижніх шарах атмосфери, такі як шторми, а також зміну погоди в різних місцевостях планети. Ці дослідження мають наблизити вчених до відповіді, чому атмосфера Марса втрачає водень і кисень, а також що спричиняє різкі зміни клімату планети.
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