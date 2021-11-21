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Головна Світ "Обіцяли, що Європа всіх прийме. Легально". Нелегальний мігрант з Іраку розповів звідки у Білорусі взялися тисячі курдів

"Обіцяли, що Європа всіх прийме. Легально". Нелегальний мігрант з Іраку розповів звідки у Білорусі взялися тисячі курдів

21 листопада, 2021 неділя
12:20
Світ

Литовський портал Delfi оприлюднив відео розмови з мігрантом, який представляється громадянином Іраку курдського етнічного походження

Бесіда відбулася неподалік від Шальчинінкая (Литва), на нейтральній смузі. Під час здійснення відеозапису там перебувало 13 мігрантів-курдів, повідомляє Еспресо.TV.

Група сидить біля багаття. За їхніми спинами - озброєні автоматами білоруські силовики із закритими балаклавами обличчями. Коли мігрант починає розмовляти з журналісткою, один із силовиків підходить ближче та знімає все на телефон.

Мігрант розповідає, що вони є з іракського Курдистану. На кордоні вже 10 днів, їх сюди привезли із Мінська. Він стверджує, що вони вже хотіли б повернутися додому, але білоруські прикордонники не дають їм це зробити.







Далі фрагмент розмови:

- Вони всюди йдуть за нами. Ми намагалися повернутись назад, але вони повертають нас назад.

- Як вас привезли сюди?

- На військових вантажівках. У нас були діючі візи

- Вони застосовували силу?

- Звісно так.

- Розкажіть докладніше.

- Вибачте, але не можу, не можу говорити про цю ситуацію.

- Чому взагалі ви приїхали до Білорусі?

- Усі сюди їхали, бо обіцяли, що Європа прийме всіх. Легально. Що можна буде легально перейти кордон.

Мігрант також розповів, що за квитки на літак та візу вони заплатили від 3500 до 4000 доларів. Нині вони чекають на допомогу від іракського посольства в Москві, номер їм дали литовські прикордонники.

Наприкінці журналістка цікавиться, звідки чоловік так добре знає англійську. Він відповідає, що закінчив магістратуру юридичного факультету.

- Коли ви повернетесь до Іраку, ви розкажете іншим, що потрапити до ЄС не так просто, як обіцяють?

- Так, авжеж. Нині люди вже про це знають. 

Довідка

Перед цим речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила, що у Білорусі зараз перебуває близько 7 тис. мігрантів. У п'ятницю першим евакуаційним рейсом Білорусь залишили понад  400 людей.

Окрім того, білоруська туристична фірма "Дрім Джоб" анонсувала на 28 листопада вивізний рейс для мігрантів, які бажають повернутися до Сирії та Іраку. Для клієнтів фірми рейс буде безкоштовним, іншим бажаючим повернутися до Дамаску доведеться заплатити 400 доларів.

Переважна більшість мігрантів у Білорусі є курдами.


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Білорусь
Литва
мігранти
курди
Курдистан
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