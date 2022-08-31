Про це сказано в описі до трейлера на YouTube-каналі "IdeaFilms".

Кінострічка заснована на реальних подіях. У фільмі розповідається про героїчні історії українців, які особисто зіграли головні ролі.

Сама ж прем'єра в Україні відбудеться восени 2022 року. Також планується показ фільму в Європі, США, Канаді та Великій Британії.

"Глядач побачить відверту кіносповідь простих українців, які, ризикуючи всім, врятували тисячі життів в самому пеклі окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах", - пишуть творці.

Одна з історій, що увійшли до фільму - це історія про вірянина батька 5 дітей і 21-річного атеїста. Вони познайомилися в Ірпені на Романівському мосту 7 березня. Їх об'єднала одна мета - врятувати якомога більше українських життів. З моменту знайомства вони героїчно вивозили мирних людей фактично з-під обстрілів. Врятувати вдалося понад 11 тисяч людей.

На знімальний майданчик приходили "голлівудські професіонали". Серед них – Філ Нілсон, другий режисер та головний постановник трюків у блокбастерах "Трансформери: Епоха винищення", "Залізна людина", "Матриця", а також Шон Прайс Вільямс, оператор-постановник стрічок "Тесла", "Фоловер", "Дванадцять", каже продюсер Олексій Комаровський.

Саундтреком до фільму представлена пісня "Вільні люди" гурту "Без обмежень".

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