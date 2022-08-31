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"Область Героїв": вийшов тизер фільму про окупацію Київщини 

31 серпня, 2022 середа
07:06
Культура Тизер фільму "Область Героїв"

Вийшов тизер кінореконструкції "Область Героїв", що розповідає про українців, які рятували життя в містах Київщини  – Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені

Про це сказано в описі до трейлера на YouTube-каналі "IdeaFilms". 

Кінострічка заснована на реальних подіях. У фільмі розповідається про героїчні історії українців, які особисто зіграли головні ролі. 

Сама ж прем'єра в Україні відбудеться восени 2022 року. Також планується показ фільму в Європі, США, Канаді та Великій Британії.

"Глядач побачить відверту кіносповідь простих українців, які, ризикуючи всім, врятували тисячі життів в самому пеклі окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах", - пишуть творці. 

Одна з історій, що увійшли до фільму - це історія про вірянина батька 5 дітей і 21-річного атеїста. Вони познайомилися в Ірпені на Романівському мосту 7 березня. Їх об'єднала одна мета - врятувати якомога більше українських життів. З моменту знайомства вони героїчно вивозили мирних людей фактично з-під обстрілів. Врятувати вдалося понад 11 тисяч людей.

На знімальний майданчик приходили "голлівудські професіонали". Серед них – Філ Нілсон, другий режисер та головний постановник трюків у блокбастерах "Трансформери: Епоха винищення", "Залізна людина", "Матриця", а також Шон Прайс Вільямс, оператор-постановник стрічок "Тесла", "Фоловер", "Дванадцять", каже продюсер Олексій Комаровський.

Саундтреком до фільму представлена пісня "Вільні люди" гурту "Без обмежень".

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Кіно
Україна
Київщина
Ірпінь
Буча
новини Києва
Гостомель
Ворзель
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