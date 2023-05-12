Обмін Богуслаєва збільшить безкарне зло
Таких знакових персонажів, як Богуслаєв, міняти не можна. Їх треба судити, давати максимальні терміни, передбачені законом і широко висвітлювати ці процеси у пресі, робити показовими
Все, що потрібно знати про обмін Богуслаєва, – те, що безкарне зло множиться.
Наразі працювати в Росію в Україні нікому не страшно. Тому що поки що не зловлять – ти спокійно заробляєш гроші, коли продаєш життя своїх співвітчизників за рублі. А коли зловлять тебе, чекає кілька місяців неприємностей, а потім на тебе обміняють за наших заручників з того боку фронту.
І чим більше шкоди ти завдав Україні, чим більше людей допоміг убити, тим вищими будуть твої шанси на обмін. Тому є навіть стимул служити окупантам якісніше.
Саме тому російські спецслужби не мають жодних проблем із вербуванням зрадників.
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Таких знакових персонажів, як Богуслаєв, міняти не можна. Їх треба судити, давати максимальні терміни, передбачені законом і широко висвічувати ці процеси у пресі, робити показовими.
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Маю стійке переконання, що таких знакових персонажів як Богуслаєв міняти не можна. Їх треба судити, давати максимальні терміни, передбачені законом і широко висвічувати ці процеси у пресі, робити показовими.
А ще такі особливо "заслужені" зрадники повинні часто ковзати в камерах на слизькій підлозі та набивати багато шишок та синців на мордяках. Щоб потенційний зрадник має сто разів подумати, перш ніж узяти свої 30 срібників.
Тільки невідворотність покарання зменшує кількість зрадників та підвищує нашу безпеку.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер .
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