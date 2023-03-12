Оборонний бюджет України у 2023 році планують збільшити на пів трильйона грн, - нардеп
Верховна Рада України планує внести зміни до державного бюджету на 2023 рік, збільшивши військові видатки на понад 500 млрд грн
Про це поінформував народний депутат Ярослав Железняк.
За даними нардепа, військові видатки в державному бюджеті планують збільшити на понад 500 млрд грн.
Ярослав Железняк ствердив, що найбільше збільшення бюджету в історії України планується вже цього місяця.
- Нагадаємо, спеціально для Еспресо ексголова Ради НБУ Богдан Данилишин написав тижневий огляд ситуації в економіці та на фінансових ринках України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.82
- Актуальне
- Важливе