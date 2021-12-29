Обороняли порт і зачищали аеродром: на Одещині відбулися навчання морпіхів

Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського у Facebook.



Згідно з легендою навчань військові, протидіючи ворогу, здійснили марш до одного з морських портів. Забезпечивши його оборону, головні сили батальйону завдяки рейдовим діям викрили розташування важливих об’єктів інфраструктури противника, вчасно вийшли у визначений район місцевості та в зустрічному бою з ходу захопили та зачистили аеродром, який тимчасово контролював умовний ворог.



Поблизу аеродрому морпіхи швидко обладнали нові позиції та перейшли до оборони. Військові успішно забезпечили висадку повітряного десанту своїх підрозділів.



У ролі противника були бійці розвідувальної роти, розрахунку РЕБ і взвод снайперів окремої бригади морської піхоти, які протягом навчань здійснювали потужний спротив.



"За оцінками вогневих посередників та керівника навчань, військовослужбовці діяли впевнено та професійно", - підсумували у пресслужбі.



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