Обов'язкові предмети та відсутність ДПА: став відомий порядок складання НМТ-2024

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Під час пресконференції Комітету і МОН, що відбулася 26 вересня, стало відомо про наступний порядок складання НМТ-2024:

Формат 3+1 та зміни у сесії

Цьогоріч абітурієнти здаватимуть три обовʼязкові предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Всі предмети випускники складатимуть в один день за наступною схемою: 2 предмети по 60 хв, перерва, наступні 2 предмети по 60 хв.

Окрім того, відтепер основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше (орієнтовно - в кінці травня)

Зміни в НМТ з Історії

Цього року екзамен з історії України охоплюватиме 16-21 століття.

ДПА

Зазначається, що ДПА у 2024 році не буде, а в окремих початкових школах буде пілотування моніторингового ДПА.

Бабак додав, що відповідний проєкт закону, який регулюватиме вступ у 2024 році, прямо зараз реєструється в Верховній Раді України.