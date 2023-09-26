Обов'язкові предмети та відсутність ДПА: став відомий порядок складання НМТ-2024
Став відомий порядок складання НМТ-2024 - наступного року абітурієнтів знову очікують три обов'язкові предмети, а також деякі зміни в основній сесії
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Під час пресконференції Комітету і МОН, що відбулася 26 вересня, стало відомо про наступний порядок складання НМТ-2024:
Формат 3+1 та зміни у сесії
Цьогоріч абітурієнти здаватимуть три обовʼязкові предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір. Всі предмети випускники складатимуть в один день за наступною схемою: 2 предмети по 60 хв, перерва, наступні 2 предмети по 60 хв.
Окрім того, відтепер основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше (орієнтовно - в кінці травня)
Зміни в НМТ з Історії
Цього року екзамен з історії України охоплюватиме 16-21 століття.
ДПА
Зазначається, що ДПА у 2024 році не буде, а в окремих початкових школах буде пілотування моніторингового ДПА.
Бабак додав, що відповідний проєкт закону, який регулюватиме вступ у 2024 році, прямо зараз реєструється в Верховній Раді України.
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