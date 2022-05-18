Про це Рінат Ахметов розповів в інтерв'ю італійському телеканалу RAI, інформує Інтерфакс-Україна.

"Після масштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року такі заводи, як "Азовсталь", "ММК ім.Ілліча", "Авдіївка Кокс", Луганська ТЕЦ та десятки інших об'єктів промислової інфраструктури та "зеленої" енергетики були частково або повністю знищені або законсервовані. Довоєнна капіталізація цих активів перевищувала $20 млрд", - повідомив Ахметов, відповідаючи на питання, якою є фінансова оцінка завданих збитків промисловим інфраструктурам групи SCM.

Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох заводів - "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" була близько $10 млрд. "Крім того, там було сировини та готової продукції на суму $1 млрд. Ми обов'язково пред'явимо претензії проти РФ з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською воєнною агресією", - повідомив бізнесмен.

SCM – міжнародна інвестиційна компанія, представлена у семи країнах Європи та Північній Америці. Галузеві холдинги та виробничі активи SCM працюють у гірничо-металургійній, енергетичній, банківській, телекомунікаційній, масмедійній, транспортній, сільськогосподарській, страховій та інших сферах. До портфеля SCM входять "Метінвест", "ДТЕК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медіа Група Україна", UMG Investments, "Лемтранс", "ЕСТА", HarvEast, "АСКА", "АСКА-Життя" та інші – понад 500 компаній і підприємств, на яких працюють близько 200 тис. осіб. Кінцевим бенефіціаром SCM є підприємець Рінат Ахметов.

Тим часом підконтрольний Росії ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявив, що російські загарбники мають намір знести завод "Азовсталь", який вони посилено бомбили кілька місяців. Бойовика цитують російські пропагандистські ресурси:

"Завод Ілліча відновлять, а завод "Азовсталь" знесуть", - сказав Пушилін.

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