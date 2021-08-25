ОБСЄ висловила стурбованість через санкції проти ЗМІ в Україні

Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

"Хоча Україна має законне право захищати свою національну безпеку, влада повинна знайти збалансоване та пропорційне рішення у розв'язанні проблем, пов'язаних із ЗМІ, рішення, яке зберігає плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації та різноманітність думок відповідно до міжнародних стандартів та зобов'язань ОБСЄ", - заявила Рібейро.

Вона наголосила, що свобода ЗМІ залежить від "здорового, яскравого та конкурентного середовища", яке включає "голоси, які надають різноманітні новини".

"Будь-які санкції щодо ЗМІ повинні підлягати ретельному контролю, що супроводжуватиметься дієвими процедурними гарантіями для запобігання неправомірному втручанню", - зауважила Рібейро.

РНБО 20 серпня ухвалила рішення про запровадження стосовно кількох фізичних і юридичних осіб санкцій, через які було заборонено доступ до сайту "Страна.ua" та російських видань "Ведомости" та "Московский комсомолец". Також РНБО вирішила застосувати санкції стосовно медіаменеджера Ігоря Гужви, який, як вважається, контролює сайт "Страна.ua", блогера Анатолія Шарія та пов’язаних із ними фізичних та юридичних осіб.

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