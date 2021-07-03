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ОБСЄ як інструмент для вирішення конфлікту на Донбасі не працює, - Огризко

3 липня, 2021 субота
15:57
війна з Росією Володимир Огризко

Міністр МЗС України в 2007-2009 роках Володимири Огризко впевнений, що ОБСЄ не справляється з своєю функцією у вирішенні конфлікту на Донбасі

Про це він заявив в ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Я пропрацював в ОБСЄ 5 років і чудово розуміюсь на “внутрішній кухні” цієї організації. Мені здається, що росіяни прикриваються ОБСЄ. Взяти б до прикладу, пункти пропуску на українсько-російському кордоні, на яких присутні спостерігачі від ОБСЄ. Там всього два таких пункти. На всіх інших пунктах спостерігачів ОБСЄ немає. І саме через цю решту проходять ешелони зі зброєю та російськими військовими. Тобто, ОБСЄ не справляється зі своєю функцією, яку на неї покладено.” - пояснив Огризко.

Огризко також додав, що і на двох пунктах пропуску Росія зменшує мандат присутності спостерігачів ОБСЄ. Огризко впевнений, що зовсім скоро Кремль заявить про те, що спостерігачі ОБСЄ не потрібні на українсько-російському кордоні і ОБСЄ і з цим нічого не зможе зробити.

“Я взагалі дотримуюсь думки, можливо не досить приємної, але вона, мені здається, більш близька до істини. ОБСЄ, як інструмент вирішення війни на Донбасі, на жаль, не працює. Оскільки Росія зараз зменшила термін, на який продовжено мандат на двох пунктах пропуску. І все йде до того, що росіяни взагалі відмовляться від спостерігачів ОБСЄ. І ОБСЄ нічого з цим зробити не зможе, адже, якщо один проти, то рішення не ухвалюється.” - додав Огризко.

Суспільство
ОБСЄ
Донбас
Володимир Огризко
Антон Борковський
Студія Захід з Антоном Борковським
Студія Захід
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