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ОБСЄ виявила в зоні ООС новітні російські системи радіоелектронної боротьби "Житель", "Красуха-2" та "Леєр-3"

4 лютого, 2022 п'ятниця
08:50
війна з Росією Євгеній Цимбалюк

Спостерігачі ОБСЄ знову виявили в окремих районах Донеччини та Луганщини російські системи радіоелектронної боротьби "Житель", "Красуха-2" та "Леєр-3"

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Тижневий звіт СММ також демонструє наявність російських сучасних систем радіоелектронної боротьби. Наприклад, повідомляється про наявність "Жителя" з дальністю дії 15-30 км, а також "Красухи-2" та "Леєра-3", які здатні покривати відстань у понад 100 км", - повідомив Євгеній Цимбалюк.

Також він поставив послу РФ у ОБСЄ три запитання: "Скільки разів представник Росії відмовлявся відповідати на запитання про присутність російської військової техніки на окупованих територіях? Коли Росія виведе військову техніку з території України? І коли Росія нарешті припинить свої незаконні поставки через неконтрольовану частину кордону?".

Представник України додав, що обстріли, снайперський вогонь і систематичне використання ударних БПЛА проти українських військ "не припиняються, незважаючи на чергову домовленість щодо відновлення режиму припинення вогню, досягнуту Тристоронньою контактною групою 22 грудня 2021 року".

  • Нагадаємо, раніше волонтери ІnformNapalm виявили новітні російські системи РЕБ у зоні ООС.
  • Місія ОБСЄ виявила в ОРДЛО російський комплекс радіоелектронної боротьби "Житель".

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