ОБСЄ виявила в зоні ООС новітні російські системи радіоелектронної боротьби "Житель", "Красуха-2" та "Леєр-3"

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.



"Тижневий звіт СММ також демонструє наявність російських сучасних систем радіоелектронної боротьби. Наприклад, повідомляється про наявність "Жителя" з дальністю дії 15-30 км, а також "Красухи-2" та "Леєра-3", які здатні покривати відстань у понад 100 км", - повідомив Євгеній Цимбалюк.



Також він поставив послу РФ у ОБСЄ три запитання: "Скільки разів представник Росії відмовлявся відповідати на запитання про присутність російської військової техніки на окупованих територіях? Коли Росія виведе військову техніку з території України? І коли Росія нарешті припинить свої незаконні поставки через неконтрольовану частину кордону?".



Представник України додав, що обстріли, снайперський вогонь і систематичне використання ударних БПЛА проти українських військ "не припиняються, незважаючи на чергову домовленість щодо відновлення режиму припинення вогню, досягнуту Тристоронньою контактною групою 22 грудня 2021 року".

Нагадаємо, раніше волонтери ІnformNapalm виявили новітні російські системи РЕБ у зоні ООС.

Місія ОБСЄ виявила в ОРДЛО російський комплекс радіоелектронної боротьби "Житель".

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