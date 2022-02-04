ОБСЄ виявила в зоні ООС новітні російські системи радіоелектронної боротьби "Житель", "Красуха-2" та "Леєр-3"
Спостерігачі ОБСЄ знову виявили в окремих районах Донеччини та Луганщини російські системи радіоелектронної боротьби "Житель", "Красуха-2" та "Леєр-3"
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.
"Тижневий звіт СММ також демонструє наявність російських сучасних систем радіоелектронної боротьби. Наприклад, повідомляється про наявність "Жителя" з дальністю дії 15-30 км, а також "Красухи-2" та "Леєра-3", які здатні покривати відстань у понад 100 км", - повідомив Євгеній Цимбалюк.
Також він поставив послу РФ у ОБСЄ три запитання: "Скільки разів представник Росії відмовлявся відповідати на запитання про присутність російської військової техніки на окупованих територіях? Коли Росія виведе військову техніку з території України? І коли Росія нарешті припинить свої незаконні поставки через неконтрольовану частину кордону?".
Представник України додав, що обстріли, снайперський вогонь і систематичне використання ударних БПЛА проти українських військ "не припиняються, незважаючи на чергову домовленість щодо відновлення режиму припинення вогню, досягнуту Тристоронньою контактною групою 22 грудня 2021 року".
- Нагадаємо, раніше волонтери ІnformNapalm виявили новітні російські системи РЕБ у зоні ООС.
- Місія ОБСЄ виявила в ОРДЛО російський комплекс радіоелектронної боротьби "Житель".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.12
Купівля 28.12Продаж 28.4
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.3
- Актуальне
- Важливе